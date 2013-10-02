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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 14:33 BJT

日本股市：日经指数创下六周来最大单日跌幅，安倍刺激计划未能提振买气

路透东京10月2日 - 日本股市日经指数周三录得六周来最大单日跌幅，在动荡交投中失守稍早录得的涨幅，因首相安倍晋三昨日发布的经济刺激计划未能引发新的买兴。

虽然人们认为美国政府停摆情况不会持续很长时间，全球股市也因此略有上涨，但许多投资者仍然谨慎，因目前尚无明确的解决方案可令美国在10月中截止日期前提高举债上限。

日经指数 收低2.2%，报14,170.49点，为三周半以来的最低收位，盘中曾经升至14,569.20点。日经指数今年迄今仍然上涨36%，得益于政府推出的激进财政和货币刺激举措。

东证股价指数 下跌1.5%，收报1,175.16点，交投较为迟滞，共有29亿股换手。（完）
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