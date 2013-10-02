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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 14:14 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几收平盘，投资者慎防当局出手干预

路透首尔10月2日 - 韩国韩元兑美元 周三收盘近持平，投资者慎防政府可能干预以抑制韩元近来升值，而且公共假期前投资者不愿大举押注。

韩元兑美元 收报1,074.0，周二国内收在1,073.5。(完)

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