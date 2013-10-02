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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 14:26 BJT

韩国股市：几乎收平，外资持续流入且芯片类股跳涨

路透首尔10月2日 - 韩国股市周三几乎收平，虽然外资继续买入且记忆体芯片生产商股票跳涨，但美国政府停摆所带来的疑虑以及周四假期将至的缘故，令涨势被抵消。

韩国综合股价指数 微幅收升0.03%，报1,999.47点。韩国周四逢假期，金融市场休市，周五重开交易。

外资连续第26天买超韩股，此间累计净买入9.6万亿韩元。

三星电子 和SK hynix 各自上涨2.6%和4%，因记忆体芯片价格急剧上扬。（完）
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