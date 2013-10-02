美国个股：苹果视网膜屏幕iPad Mini上市时间料将延后--消息人士

路透台北/东京10月2日 - 根据苹果供应链 方面的消息人士说，苹果本月将无法全面推出有高解析度“视网膜萤幕(屏幕)”(Retina Display)的新款iPad Mini，使其暂时没有可与谷歌 、亚马逊 平板电脑同级萤幕可相比的武器。

这些消息人士说，苹果供应商现在才要开始加速生产iPad Mini专用的视网膜萤幕，这意味着可供今年上市的数量有限，或将因而错失年底假期购物季的赚钱机会。

目前尚不清楚新款iPad Mini会有何种新功能和修改，消息人士说原本预计本月就要推出新款iPad Mini。

“如果没有视网膜萤幕...那肯定又是哀叹声连连，”Forrester分析师Frank Gillett说。