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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 14:33 BJT

澳洲股市：微幅收升，投资人认为美国政府关门时间不会太长

路透悉尼10月2日 - 澳洲股市周三小升0.2%，投资人审慎乐观认为美国政府关门将为时不久，尽管金属价格下跌和澳洲贸易数据疲弱令许多人退场观望。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨8.8点，收报5,215.6点，周二在震荡交投中小跌0.2%。（完）
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