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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 15:05 BJT

欧洲金融：央行副总裁冈斯坦西称欧洲银行业状况优于市场印象

路透法兰克福10月2日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周三说，欧洲银行业状况并不像市场所评价得那么差。

欧洲央行约一年后将接手监管欧元区银行业，而一项银行解决机制应会接着在2015年实施。

在那之前，欧洲央行将进行一项银行资产体质检查，之后进行压力测试，以确保接受共同监管的银行有良好体质。

“欧洲银行业的情况比市场认为的还要好，”冈斯坦西欧对金融时报说。

“如果你把欧洲和美国最大的一些银行拿来相比，你会发现欧洲银行的普通股一级资本适足率中值略高于美国银行业。”(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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