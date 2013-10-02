金属期市：伦铜接近一周低点，美国政府停摆令商品资产买兴受抑

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
其他基本金属亦下跌。三个月期铝 下滑0.6%，报每吨1,815美元；期锌 跌0.3%，报1,871.75美元。
主要消费国中国迎来国庆长假，市场成交量清淡。LME电子盘期铜成交量为1,084口，约为平常的四分之一。
巴克莱资本大宗商品分析师Sijin Cheng说，美国政府关门以及流动性稀缺拖累了铜价。她还表示，随着供给超过需求，铜价预计还将进一步走低。
Cheng预计10-12月份现货铜价 平均料在6,850美元，期间全球铜供应量可能过剩37.3万吨。目前现货铜均价为7,174美元。
由于中国市场休市，投资者关注面预计将转向包括非农就业报告在内的美国经济数据。
非农就业数据通常在每个月的首个周五公布。不过美国劳工统计局表示，除非政府恢复运作，否则将不会公布经济报告。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7