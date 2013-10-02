版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 15:22 BJT

金属期市：伦铜接近一周低点，美国政府停摆令商品资产买兴受抑

其他基本金属亦下跌。三个月期铝 下滑0.6%，报每吨1,815美元；期锌 跌0.3%，报1,871.75美元。

主要消费国中国迎来国庆长假，市场成交量清淡。LME电子盘期铜成交量为1,084口，约为平常的四分之一。

巴克莱资本大宗商品分析师Sijin Cheng说，美国政府关门以及流动性稀缺拖累了铜价。她还表示，随着供给超过需求，铜价预计还将进一步走低。

Cheng预计10-12月份现货铜价 平均料在6,850美元，期间全球铜供应量可能过剩37.3万吨。目前现货铜均价为7,174美元。

由于中国市场休市，投资者关注面预计将转向包括非农就业报告在内的美国经济数据。

非农就业数据通常在每个月的首个周五公布。不过美国劳工统计局表示，除非政府恢复运作，否则将不会公布经济报告。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐