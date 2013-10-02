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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 15:05 BJT

韩国债市：收高，外资需求推升市场

路透首尔10月2日 - 韩国公债周三在本地市场上涨，自周二跌势中反弹，因外资坚挺需求拉高市场。

指标10年期公债收益率 收低4个基点，三年期公债12月期约 收高0.08点，报105.90。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.90 105.82

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.41% 3.45%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.05% 3.08%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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