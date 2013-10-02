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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 15:19 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆跌至一个月低位，受美国政治僵局拖累

路透伦敦10月2日 - 美元兑日圆周三跌至一个月低点，因华府在解决预算的问题上陷入僵局，投资者继续削减对美元的多头押注。

美元/日圆 下跌0.6%，报97.36日圆。止损卖单据称在97.20和97日圆。(完)

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