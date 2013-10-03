台湾货币市场：364天期存单得标利率料在0.65-0.66%左右，利率缓上

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周五(4日

* 标售金额：1,000亿台币

* 预测区间：0.65-0.667%

* 预测中值：0.652-0.663%

* 受访机构：八家

路透台北10月3日 - 台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单，此次标售为央行第三季理监事会议后的首次标售。根据路透周四访问八家金融机构显示，本月的364天期存单加权平均得标利率料延续前次标售走扬趋势至0.65-0.66%附近，较上月的加权平均利率微幅走高。

受访的八家金融机构包括四家外资银行、三家本地银行及一家票券商。

多位市场资金调度人士表示，过去一个月在美国意外宣布QE(量化宽松)不退场、台湾央行理监事会声明提醒消费者注意利率反转风险，再到上日央行总裁彭淮南到立法院备询时，提出没有暗示将立即升息的说法，市场气氛一再转变。但市场消化讯息后，认为台湾中长期利率缓步扬升的趋势不变。

受访者预估此次标售将以前次同天期加权平均得标利率0.647%为底部上看，但走高幅度将十分有限。

〞市场的共识度看起来蛮高的，多数就是觉得较上次再往上看一点。〞一位外商银行交易员称。

台湾央行在9月底的理监事会新闻稿中指出，〞由于房贷支出占家庭所得比率逾三成，借款人宜留意未来利率变动之风险〞，央行总裁并且于会后记者会指出，未来每月将例行发行两年期存单，被市场视为利率反转的重要暗示之一。

但随后彭淮南于立法院表示，〞为基于金融稳定的立场，有责任提醒消费者风险，和利率决策是两回事。〞

一本地大型银行交易员认为，央行的说法其实没有太大歧异，此次标售的一年期央存单到期日可能离央行升息时点十分靠近，市场应该给予适当的风险溢价。但从货币市场近期的资金水位观察，尽管央行不再让资金过度浮滥，但回收资金的程度尚属〞无感〞阶段，没有理由大幅推升一年内的短天期存单利率。

上月央行1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.647%，大致符合市场预期，较前月的0.630%走高1.7基点，结束此前连续五个月走跌。

8月中旬台湾央行代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率也在0.647%，该利率因而被市场认定为近期一年期标的的底部利率，此次标售再度反转向下的机会不高。

此外，也有银行交易员认为，近来外资汇入的力道较大，9月外资曾连续买超台股20日，金额逾1,000亿台币，应将外资银行配置一年期存单的需求纳入考量。

不过也有外资银行交易员指出，外资银行9月来汇入的资金，流动波动度大，投入股市及其他金融交易的变动多，目前帐上难说仍有大量闲置资金，对此次标售的影响应为中性。

台湾央行将在周五例行性标售1,000亿台币的364天期存单，下周一(7日)交割；央行也将于下周五(11日)标售100亿台币的两年期存单，于14日发行。

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率，其总余额1兆(万亿)2,000亿台币，效果相当于调升存款准备率4.5个百分点。

以下为近年标售结果一览表：

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年 9月 7日 0.8290 3.60 1,000 0.87%

2012年 8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年 7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年 6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年 5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年 4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年 3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年 2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年 1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%

2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%

2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%

2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%

2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%

2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%

2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%

2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%

2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%

2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%

2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%

2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%