版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 15:43 BJT

亚洲金融：印尼央行与中国签署150亿美元货币互换协议

路透雅加达10月2日 - 印尼政府宣布，已与中国签署一项150亿美元货币互换协议，强化印尼保护本币卢比的战力。

“昨日(周二)晚间签署，”印尼央行副总裁Perry Warjiyo向记者表示。

印尼央行目前已敲定270亿美元货币互换额度。

这项协议是在中国国家主席习近平访问印尼前夕签署。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐