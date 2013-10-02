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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 16:23 BJT

香港股市：恒指反弹收升，和记黄埔创下约六年来最高收盘价

路透香港10月2日 - 香港股市周三从三周低位反弹，和记黄埔领涨，此前当地媒体报导称，该公司可能通过首次公开发行(IPO)剥离旗下医疗和美容零售部门屈臣氏。

恒生指数 收高0.6%至22,984.5点。恒指在周一创下9月9日以后最低收位。恒生国企指数 上涨0.2%。

和记黄埔跳涨3.3%至95.95港元，创下2007年11月1日以后最高收盘价。此前香港当地媒体称和记黄埔可能在未来12-18个月内为屈臣氏申请IPO。(完)
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