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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月2日

路透10月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          531,875          -1,450
    锡           13,195             -45
    铅          238,850            -500
    锌        1,019,475          -4,550
    铝        5,372,375          -2,175
    镍          227,292            +288
    铝合金       62,040             -20
    NASAAC      109,880               0
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据    库存分布        品种  库存数据  库存分布
 铜      <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-  铅    <MPB-STO  <0#MPBSTX-LOC
         S>          GRD>                  CKS>      -GRD>
 铝      <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-  锡    <MSN-STO  <0#MSNSTX-LOC
         S>          GRD>                  CKS>      -GRD>
 锌      <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-  铝合  <MAA-STO  <0#MAASTX-LOC
         S>          GRD>            金    CKS>      -GRD>
 镍      <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-  NASA  <MNA-STO  <0#MNASTX-LOC
         S>          GRD>            A     CKS>      -GRD>
 

 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
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