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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 16:47 BJT

标题新闻：英国9月建筑业PMI从8月的六年高位略回落至58.9，聘雇需求强劲--Markit/CIPS

* PMI为采购经理人指数

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