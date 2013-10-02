版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 19:10 BJT

英国经济：英国央行费希尔称楼市没有泡沫迹象

路透伦敦10月2日 - 希英国央行货币政策委员费尔称

* 英国楼市明显正在获得动能，没有泡沫的证据

* 费希尔称：公债收益率上涨，并不意味着前瞻性指引的作法没有发挥作用

* 费希尔称：英国央行不会就市场对利率预估的对错置评
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐