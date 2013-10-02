美国金融：美国一年期CDS价格超过五年期，为2011年7月来首见

一般情况下，购买长期信用保护的成本更高，而长期债券的收益率也通常要高于近期到期的债券。

所以目前的曲线倒挂反映出，投资者对美国能否在未来几周上调债务上限，以及若无法上调则可能发生债务违约的担忧。

Markit信用研究部门主管Gavan Nolan说：“这主要是因为债务上限争论，因为它造成了美国违约的可能性。虽然不太可能，但仍是一个短期内的风险。”(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)