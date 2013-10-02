版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 18:22 BJT

意大利股市：脱离两年高位，因自由人民党称将投票反对莱塔政府

路透伦敦10月2日 - 意大利指标股指周三脱离两年高位，因之前意大利自由人民党称将在信任投票中对莱塔政府投下反对票。

投资者担心政府危机将令改革努力偏离轨道，这场改革旨在重振意大利经济并削减公共债务。

1004GMT，FTSE MIB股指 涨212.70点或1.2%，报18,189.76点，脱离两年高位18,259.84点。

意大利10年期公债收益率 脱离日低，日内下滑7个基点，最新报4.40%。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐