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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 18:25 BJT

香港个股：恒基地产向主席李兆基等收购价值28.8亿港元的中华煤气股份

路透香港10月2日 - 香港主要地产商--恒基地产 周三宣布，将向大股东兼主席李兆基等增持价值28.8亿港元的中华煤气 股份。

此外，恒地亦将分别向李兆基购价值5,366万港元的香港小轮 和2,311万港元的恒基发展 股份。

恒地的声明称，是次收购涉及1.55317亿股中华煤气股份，相当于已发行股本的1.62%，每股作价18.568港元，较后者今天收市价折让0.8%。

此外，恒地将以代价约5,110万港元向公司关连人士胡宝星购买505.1万股美丽华 股份。

恒地表示，中华煤气现时向集团提供庞大稳定收入，上述交易有利于集团促使其进一步增持该等公司的股份权益，而增购中华煤气提供甚吸引的投资机遇。（完）

(记者 梁慧仪; 审校)
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