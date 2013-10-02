美国各类经济指标总览--2013/10/2

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
当前值 前次值 失业率(%) 7.3 (8月) 7.4 (7月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加16.9 (8月) 增加10.4 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (8月) 持平 (7月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) -0.5 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (8月) 持平 (7月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.5 (第二季终值) +1.1 (第一季终值) GDP平减指数(%) +0.6 (第二季终值) +1.7 (第一季终值) 零售销售(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.2 (6月) 逆差441.0 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第二季) +0.5 (第一季修正值) 工业生产(%) +0.4 (8月) 持平 (7月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (8月) 77.6 (7月修正值) 初请失业金人数(万人) 30.5 (9月21日当周 30.9 (9月14日当周修正值) ) 联邦预算(亿美元) 赤字1,479.2 (8月) 赤字976 (7月) 领先指标(%) +0.7 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人所得(%) +0.4 (8月) +0.2 (7月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (8月) +0.1 (7月修正值) 消费者信贷(亿美元) 增加104.4 (7月) 增加119.2 (6月修正值) 企业库存(%) +0.4 (7月) +0.1 (6月修正值) 建筑支出(%) 0.6% (7月) 持平 (6月修正值) 消费者信心 79.7 (9月) 81.8 (8月修正值) 房屋开工(万户) 89.1 (8月) 88.3 (7月修正值) 建筑许可(万户) 92.6 (8月修正值) 95.4 (7月修正值) 成屋销售(万户) 548 (8月) 539 (7月修正值) 新屋销售(万户) 42.1 (7月) 39.0 (7月修正值) 工厂订单(%) -2.4 (7月) +1.6 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.1 (8月) -8.1 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.6 (8月) 56.0 (7月) 供应管理协会制造业指数 56.2 (9月) 55.7 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (7月) -0.2 (6月修正值) 进口物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月修正值) 出口物价(%) -0.5 (8月) -0.1 (7月修正值) 单位劳工成本(%) 持平 (第二季修正 -4.2 (第一季修正值) 值) 非农业生产率(%) +2.3 (第二季修正 -1.7 (第一季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字988.9 (第二季) 赤字1,049.0 (第一季修正值)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7