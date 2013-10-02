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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 22:04 BJT

美国热股：波兰财政部决定向波音索赔，波音股价走低

路透10月2日 - 波兰财政部周三表示，由于国有航空公司LOT 的787梦想客机屡屡出现故障，该部门决定向波音 索取赔偿金。

波音周三盘初小跌0.59%，报117.12美元。(完)
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