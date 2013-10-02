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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 21:51 BJT

美国热股：黑石集团旗下连锁快捷酒店引起卖家兴趣，估价或达45亿美元

路透10月2日 - 三位熟悉情况的消息人士本周表示，黑石集团(百仕通) 旗下拥有的连锁快捷酒店La Quinta Inns & Suites已经吸引一系列潜在买家的兴趣，可能对其估值高达45亿美元。

黑石集团周三盘初下跌0.44%，报24.87美元。(完)
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