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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 20:22 BJT

美国数据：9月ADP民间就业人数增加16.6万人，低于预估的18万

路透纽约10月2日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业人数增加16.6万人，预估为增加18.0万人。

8月民间就业岗位修正为增加15.9万，前值为增加17.6万。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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