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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 21:10 BJT

意大利政治：总理莱塔赢得信任投票

路透罗马10月2日 - 意大利总理莱塔周三赢得参议院的信任投票。参议院以235对70票获得对政府的支撑。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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