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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开低，因部分政府仍处于停摆

路透纽约10月2日 - 美国股市周三开低，随着美国部分政府部门停摆进入第二天，市场对何时能够达成政治妥协越发担忧。

道琼工业指数 跌53.81点或0.35%，报15,137.89点；标准普尔500指数 跌7.22点或0.43%，报1,687.78点；Nasdaq综合股价指数 下滑24.657点或0.65%，报3,793.325。(完)
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