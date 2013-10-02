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市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 04:10 BJT

美股盘后：CalAmp在公布业绩后股价急升5.4%

路透纽约10月2日 - CalAmp Corp 周三在美股盘后交易中急升5.4%，之前该公司公布业绩。
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