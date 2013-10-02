版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 04:52 BJT

10月2日SPDR黄金持仓量较上一交易日减少0.46%，或4.20吨，至901.79吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐