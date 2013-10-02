《全球汇市》欧元因欧洲央行维持货币政策不变而上涨，美元下跌

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3576 1.3524 +0.38 +2.90 1.3194 美元/日圆 97.33 97.97 -0.65 +12.21 86.74 欧元/日圆 132.15 132.48 -0.25 +15.47 114.45 美元/瑞郎 0.9026 0.9052 -0.29 -1.41 0.9155 英镑/美元 1.6221 1.6192 +0.18 -0.18 1.6251 美元/加元 1.0335 1.0322 +0.13 +4.17 0.9921 澳元/美元 0.9383 0.9396 -0.14 -9.72 1.0393 欧元/瑞郎 1.2258 1.2244 +0.11 +1.52 1.2075 欧元/英镑 0.8367 0.8350 +0.20 +3.12 0.8114 新西兰元/美元 0.8327 0.8272 +0.66 +0.53 0.8283 美元/挪威克朗 6.0091 5.9967 +0.21 +8.02 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1598 8.1060 +0.66 +11.16 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3796 6.3586 +0.33 -1.83 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6592 8.6010 +0.68 +0.95 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿 审校 郑茵)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。