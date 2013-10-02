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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 06:55 BJT

《全球汇市》欧元因欧洲央行维持货币政策不变而上涨，美元下跌

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3576      1.3524       +0.38       +2.90      1.3194
 美元/日圆                            97.33       97.97       -0.65      +12.21       86.74
 欧元/日圆                           132.15      132.48       -0.25      +15.47      114.45
 美元/瑞郎                           0.9026      0.9052       -0.29       -1.41      0.9155
 英镑/美元                           1.6221      1.6192       +0.18       -0.18      1.6251
 美元/加元                           1.0335      1.0322       +0.13       +4.17      0.9921
 澳元/美元                           0.9383      0.9396       -0.14       -9.72      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2258      1.2244       +0.11       +1.52      1.2075
 欧元/英镑                           0.8367      0.8350       +0.20       +3.12      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8327      0.8272       +0.66       +0.53      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.0091      5.9967       +0.21       +8.02      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.1598      8.1060       +0.66      +11.16      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3796      6.3586       +0.33       -1.83      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6592      8.6010       +0.68       +0.95      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 利棣儿 审校 郑茵)
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