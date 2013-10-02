澳新经济指标预测--10月3日-10月10日****

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月30日当周 10月3日(四) 暂无重要数据 10月4日(五) 暂无重要数据 10月7日当周 10月7日(一) 暂无重要数据 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 负6.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 9月 -- -3.2% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.8% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +6.4% 10月9-14日 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 -- +2.1% REINZ房价指数(较上年同期) -- +9.5% 10月10日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 9月 -- 减少1.08 全职就业人口(人) -- 减少2,600 就业参与率 -- 65.0% 失业率 -- 5.8% 2145 新西兰食品价格指数(较前月) 9月 -- -0.5% (完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。