版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 06:51 BJT

****日韩经济指标预测--10月3日-10月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
      
  9月30日当周
                  
  10月2日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值        
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       -- 买超1,748
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     -- 买超1,813
        
  10月3日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2100     韩国外汇储备(亿美元)                               9月        --  3,310.9
    
  10月4日(五)
    暂无重要经济数据公布 
    
  10月7日当周
  
  10月6日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    1500     日本外汇储备(亿美元)                               9月        --   12,542
    
  10月7日(一)   
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    0500     日本同时指标(较前月)                               8月        --      0.9
                领先指标(较前月)                                           --      0.6
    
  10月7日-10月8日                
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2350     日本未经季节调整的经常账(较上年同期)               8月        --   -12.9%
             日本未经季节调整的经常账(亿日圆)                              -- 盈余5,773
  
  10月8日(二) 
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值  
    0500     日本服务业景气判断指数                             9月        --     51.2
    
  10月9日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    0300     韩国L货供额(较上年同期)                            8月        --    +6.8%
    2350     日本银行放贷余额(较上年同期)                       9月        --    +2.0%
    
  10月9日-10月10日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2350     日本机械订单(较前月)                               8月        --     持平
                        (较上年同期)                                       --    +6.5%
   
  10月10日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
     --      韩国央行指标利率                                  10月        --    2.50%
    2100     韩国出口价格(较上年同期)                           9月        --    -2.2%
             韩国进口价格(较上年同期)                                      --    -5.3%
    2350     日本企业物价指数(较前月)                           9月        --    +0.3%
                            (较上年同期)                                   --    +2.4%
           
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐