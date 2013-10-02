日韩经济指标预测--10月3日-10月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月30日当周 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,748 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,813 10月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,310.9 10月4日(五) 暂无重要经济数据公布 10月7日当周 10月6日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,542 10月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- 0.9 领先指标(较前月) -- 0.6 10月7日-10月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 8月 -- -12.9% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余5,773 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 51.2 10月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +6.8% 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 10月9日-10月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +6.5% 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行指标利率 10月 -- 2.50% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -2.2% 韩国进口价格(较上年同期) -- -5.3% 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.4% (完)