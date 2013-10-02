日韩经济指标预测--10月3日-10月10日****

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月30日当周 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,748 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,813 10月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,310.9 10月4日(五) 暂无重要经济数据公布 10月7日当周 10月6日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,542 10月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- 0.9 领先指标(较前月) -- 0.6 10月7日-10月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 8月 -- -12.9% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余5,773 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 51.2 10月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +6.8% 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 10月9日-10月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +6.5% 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行指标利率 10月 -- 2.50% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -2.2% 韩国进口价格(较上年同期) -- -5.3% 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.4% (完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。