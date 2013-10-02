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市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月3日-10月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    9月30日当周
    
    10月3-31日
    1400     美国工厂订单                                       8月     +0.3%      -2.4%
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值        --      +0.1%
               扣除运输的耐久财订单                                        --      -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --      +0.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +1.5%
        
    10月3日(四)
    1130     美国Challenger企业计划裁员数量(万人)               9月        --     5.0462
    1230     美国一周初请失业金人数(万人)               9月28日当周      31.3       30.5
                 初请失业金人数四周均值(万人)                              --       30.8
                 续请失业金人数(万人)                   9月21日当周       281      282.3
    1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  9月      57.4       58.6
             美国ISM非制造业企业活动分项指数                             60.0       62.2
                            就业分项指数                                   --       57.0
                            新订单分项指数                                 --       60.5
                            物价分项指数                                   --       53.4
    
    10月4-31日
    1230     美国非农就业岗位(万个)                             9月    增加18   增加16.9
             美国民间就业岗位(万个)                                    增加18   增加15.2
             美国制造业就业岗位(万个)                                 增加0.5    增加1.4 
             美国失业率                                                  7.3%       7.3%
             美国平均时薪                                               +0.2%      +0.2%
             美国每周平均工时                                            34.5       34.5
    
    10月4日(五)
    1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      9月        --       51.9
             加拿大Ivey经季节调整PMI                                     52.9       51.0
    1430     美国ECRI一周领先指标                       9月27日当周        --      132.9 
    
    10月7日当周
    
    10月7日(一) 
    1230    加拿大建筑许可(较上月)                             8月         --      20.7%
    1400    美国就业趋势指数                                   9月         --      113.5
    1900    美国消费者信贷(亿美元)                             8月    增加120  增加104.4 
    
    10月8-31日
    1230    美国国际贸易收支(亿美元)                           8月    逆差390    逆差392
    
    10月8日(二) 
    1130    美国NFIB小型企业信心指数                           9月         --       94.0
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            10月5日当周         --      +0.2%
    1215    加拿大房屋开工年率(万户)                           9月         --      18.03
    1230    加拿大贸易收支(亿加元)                             8月         --    逆差9.3
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          10月5日当周         --      +3.8%
    1400    美国IBD消费者信心指数                             10月         --       46.0
    
    10月9-31日
    1400    美国批发(趸售)库存                                 8月      +0.3%      +0.1%
                      趸售销售                                          +0.3%      +0.1%    
    
    10月9日(三)
    1100    美国抵押贷款市场指数                        10月4日当周        --      450.2
                       再融资指数                                          --     1947.4
    1800    美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月17-18日会议记录
    
    10月10日(四)
    -- -    美国ICSC月度连锁店销售                             9月         --      +3.7%
    1230    加拿大新屋价格(较前月)                             8月         --      +0.2%
    1230    美国初请失业金人数(万人)                      10月5日当周      --         --
                      四周均值(万人)                                       --         --
                续请失业金人数(万人)                      9月28日当周      --         --
    
    10月10-31日
    1230    美国进口价格                                       9月      +0.3%        持平
                出口价格                                                持平        -0.5%
    1800    美国联邦预算(亿美元)                               9月         --   赤字1,479
    (完)
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