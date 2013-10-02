全球外汇市场10月3日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0713 - 西班牙9月服务业采购经理人指数(PMI)

0743 - 意大利9月服务业PMI

0748 - 法国9月服务业PMI终值

0753 - 德国9月服务业PMI终值

0758 - 欧元区9月服务业PMI终值

0828 - 英国9月服务业PMI

0900 - 欧元区零售销售

1130 - 美国9月Challenger企业计划裁员数量

1230 - 美国一周初请失业金数据

1400 - 美国供应管理协会(ISM)9月非制造业指数

1500 - 欧洲央行执委科尔在图卢兹商学院讲话，主题为“货币政策新规定：央行仍然是最后的借款方？”

1500 - 美国旧金山炼厂总裁威廉姆斯加州大学圣地亚哥分校的经济学圆桌会议活动上讲话

1700 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储银行的人力资本研究中心大会上致欢迎词，主题为“美国就业市场近期发展：分析和政策反应”

1715 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔出席南方卫理公会大学的“不确定性的原因和宏观经济后果”会议，将参加“不确定性对经济复苏的影响”的讨论

1730 - 美国联邦储备理事会理事鲍威尔在圣路易斯联储银行举办的“21世纪的社区金融业”大会上讲话，主题为“社区金融业：把研究与政策联系起来”

2030 - 美联储一周资产负债表

2130 - 达拉斯联储总裁费希尔讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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