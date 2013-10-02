南非汇市：兰特上涨，因投资者预期美联储推迟缩减购债

路透约翰内斯堡10月2日 - 南非兰特兑美元周三上涨，因投资者押注美国政府停摆可能导致该国推迟缩减货币刺激规模。
1549 GMT，兰特兑美元上涨0.89%至10.0400，周二纽约收盘价为10.13。
“市场将美国政府停摆视为正面因素，至少初步是这样，因为这意味着美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期缩减购债的可能性降低，”汇丰控股驻伦敦新兴市场策略分析师Murat Toprak表示。
“你看本周的南非数据并不是很正面；贸易逆差扩大，而且采购经理人指数(PMI)非常令人失望。所以市场的主要推动力仍是美国因素。”
政府公债收益率(殖利率)小幅走高，曲线趋陡。2026年到期的指标公债收益率 上涨6个基点至8.065%。2015年到期的指标公债收益率 小涨1.5个基点至6.145%。(完)
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(编译 朱晓军；审校 张涛)