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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 06:41 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月2日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新              
 收盘价：                                                           
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                86.79       +1.87       +2.20     2942092
 搜狐                                80.28       +0.98       +1.24     1516830
 网易                                72.50       -0.01       -0.01      608538
 百度                               159.94       +1.30       +0.82     3478652
 亚信科技                            11.54       +0.03       +0.26      200026
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.47       +0.05       +0.29     1879155
 联电                                 2.04       -0.04       -1.92      106557
 日月光                               4.78       +0.00       +0.00       90441
 硅品精密                             5.91       +0.10       +1.72      448274
 和信超媒体                           0.95       -0.03       -2.56       27633
 友达                                 3.57       -0.14       -3.77      156850
 中华电信                            31.54       -0.09       -0.28       33713
 台湾国际航电                        47.20       +0.89       +1.92     2301653
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            56.50       -0.30       -0.53      130169
 中国联通                            15.66       +0.00       +0.00       74788
 中国电信                            49.96       -0.34       -0.68        9610
 中芯国际                             3.59       +0.07       +1.99       19138
 电讯盈科                             4.35       -0.11       -2.47        1159
 (完)
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