《综述》奥巴马会晤国会领袖，但取得突破的希望不大

路透/Ipsos一项调查显示，24%的美国人认为共和党应为政府停摆负责，19%归罪于奥巴马或民主党。还有46%的人认为大家都有责任。

**即将迎来更大的争端**

美国财政部长杰克卢已表示，美国将在10月17日之前耗尽借款权限。

很多共和党人将债务上限投票视为另一次机会，可以削弱奥巴马的医保法案或者让他作出其他让步。但商界认为这将带来灾难。

“你可以在政治论坛上争辩这些政治问题，但是不应该以美国政府违约相要挟，”高盛(Goldman Sachs) 首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在和其他金融业高管与奥巴马会面后向记者表示。

股市投资者在周三似乎对于僵局更加不安。标普500指数和Nasdaq双双收跌0.1%。

高盛周三表示，政府短期停摆将令美国经济增长放缓约0.2个百分点，但持续长达几周可能会造成更大损害--0.4个百分点，因为暂时无薪休假者会减少个人开支。