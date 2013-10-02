《综述》奥巴马会晤国会领袖，但取得突破的希望不大

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透/Ipsos一项调查显示，24%的美国人认为共和党应为政府停摆负责，19%归罪于奥巴马或民主党。还有46%的人认为大家都有责任。
**即将迎来更大的争端**
美国财政部长杰克卢已表示，美国将在10月17日之前耗尽借款权限。
很多共和党人将债务上限投票视为另一次机会，可以削弱奥巴马的医保法案或者让他作出其他让步。但商界认为这将带来灾难。
“你可以在政治论坛上争辩这些政治问题，但是不应该以美国政府违约相要挟，”高盛(Goldman Sachs) 首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在和其他金融业高管与奥巴马会面后向记者表示。
股市投资者在周三似乎对于僵局更加不安。标普500指数和Nasdaq双双收跌0.1%。
高盛周三表示，政府短期停摆将令美国经济增长放缓约0.2个百分点，但持续长达几周可能会造成更大损害--0.4个百分点，因为暂时无薪休假者会减少个人开支。
国会研究人员称，1995/1996年度的上次政府停摆给纳税人带来了14亿美元损失。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。