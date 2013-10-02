EIA库存周报：美国原油和汽油库存上周增加，馏分油库存减少

路透纽约10月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周大幅增加，因炼厂产能利用率下降，以及库欣库存下滑速度放缓。

上周原油库存增加近550万桶，高于分析师预期的增加230万桶，因炼厂季节性维护工作增多。美国墨西哥湾原油库存增幅最大，在截至9月27日止当周增加380万桶。

库欣原油库存连续第13周减少，但降幅放缓至仅仅5.9万桶。在这13周内，库存共减少1,690万桶至3,280万桶略下方。