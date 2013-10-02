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市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 07:12 BJT

EIA库存周报：美国原油和汽油库存上周增加，馏分油库存减少

路透纽约10月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周大幅增加，因炼厂产能利用率下降，以及库欣库存下滑速度放缓。

上周原油库存增加近550万桶，高于分析师预期的增加230万桶，因炼厂季节性维护工作增多。美国墨西哥湾原油库存增幅最大，在截至9月27日止当周增加380万桶。

库欣原油库存连续第13周减少，但降幅放缓至仅仅5.9万桶。在这13周内，库存共减少1,690万桶至3,280万桶略下方。

上周，汽油库存增加350万桶，而分析师预期将减少60万桶。

数据显示，截至9月27日止当周，馏分油库存下滑近170万桶，降幅高于分析师预期的80万桶。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)
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