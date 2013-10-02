加拿大股市：持稳；美国政府停摆拖累能源股但提振黄金股

路透多伦多10月2日 - 加拿大股市主要股指周三几无变化。美国政府停摆打压能源股，但提振了金价和金矿股。

一天前，民主党主导的美国参议院投票否决了共和党人修改政府紧急拨款法案的最后努力。债务危机将很快得以解决的希望开始慢慢下降。

这一不确定性推动作为避险资产的黄金跳涨，黄金类股也因此上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌8.44点，或0.07%，报12,839点。