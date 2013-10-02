《综述》美国9月民间部门就业增长疲弱，一周抵押贷款申请接近持平

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
疲弱的ADP报告暗示美国联邦储备理事会(美联储)将继续对美国经济提供支持，以促进经济增长。国际货币基金组织(IMF)预测美国经济今年增长率仅为1.7%。
ADP报告“基本上就是在说，刺激举措将继续下去，”EverBank Wealth Management资深市场分析师Chris Gaffney认为。
“政府关停将对美国经济产生负面影响，延长了需要额外刺激的时间。”
此外，周三公布行业报告显示，最近一周美国房屋抵押贷款申请小幅下降，因住房贷款需求的降低盖过再融资需求的增长。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月27日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降0.4%。该指数涵盖了再融资与购房需求。
尽管如此，Moody's Analytics首席经济学家ark Zandi在同媒体的电话会议中说到，政府关停在ADP数据中不会显现“太大程度的影响”，除非关停持续到10月中旬。Moody's Analytics是ADP报告联合编撰方之一。
但Zandi指出，政治不确定性，包括拖累联邦政府关门的边缘政策，在最近几年对美国经济产生了“严重的影响”，使失业率可能最多升高了0.7个百分点。
他强调称，如果国会的僵局影响到提高政府举债上限的问题，有可能产生更加恶劣的后果。
周三报告中值得注意的是小企业主增加了7.4万个就业岗位，增幅超过中型和大型企业。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰/张荻)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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