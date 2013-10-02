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市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 07:19 BJT

《美国重要政经日程》--10月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部发布一周初请失业金人数

1400 - 房贷美发布一周美国抵押贷款利率调查报告

1500 - 财政部宣布三个月和六个月期国库券标售安排，并发布标售三年期、10年期和30年期公债标售公告

2030 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张荻)
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