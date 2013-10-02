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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 07:36 BJT

《全球汇市》欧元上涨打压美元走低，新西兰元表现出色

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3583    1.3521     +0.46     +2.95    1.3194
 美元/日圆                      97.36     98.24     -0.90    +12.24     86.74
 欧元/日圆                     132.28    132.83     -0.41    +15.57    114.46
 美元/瑞郎                     0.9023    0.9055     -0.35     -1.44    0.9155
 英镑/美元                     1.6228    1.6136     +0.57     -0.14    1.6251
 美元/加元                     1.0326    1.0303     +0.22     +4.08    0.9921
 澳元/美元                     0.9384    0.9315     +0.74     -9.71    1.0393
 新西兰元/美                   0.8310    0.8280     +0.36     +0.33    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.370    91.490     -0.13     +1.38    90.130
 新西兰元/日                   80.910    81.340     -0.53    -42.54   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     158.02    158.52     -0.32    +12.21    140.82
 澳元/新西兰                   1.1283    1.1237     +0.41    -10.02    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
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 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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