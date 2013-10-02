香港个股：和黄寻求欧盟批准其收购Telefonica旗下爱尔兰业务

路透布鲁塞尔10月2日 - 环球综合企业--和记黄埔 请求欧盟执委会批准其收购Telefonica 旗下爱尔兰02业务。这将使和黄成为爱尔兰第二大移动通讯运营商。

欧盟执委会在其网站上表示，将于11月6日前对该交易作出决定。这笔收购交易规模达7.80亿欧元(合11亿美元)。

和黄的当地业务3爱尔兰可能将向欧盟执委会作出让步，因这一收购案将使爱尔兰市场的电讯运营商数量从四家减少到三家，这一竞争水平在其他国家市场曾引起监管忧虑。

和黄旗下奥地利分支去年从法国电信 手中收购Orange Austria时，不得不放弃射频频谱，并承诺允许竞争对手接入其网络。和黄由亚洲首富李嘉诚掌控。(完)