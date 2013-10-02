香港个股：和黄寻求欧盟批准其收购Telefonica旗下爱尔兰业务

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透布鲁塞尔10月2日 - 环球综合企业--和记黄埔 请求欧盟执委会批准其收购Telefonica 旗下爱尔兰02业务。这将使和黄成为爱尔兰第二大移动通讯运营商。
欧盟执委会在其网站上表示，将于11月6日前对该交易作出决定。这笔收购交易规模达7.80亿欧元(合11亿美元)。
和黄的当地业务3爱尔兰可能将向欧盟执委会作出让步，因这一收购案将使爱尔兰市场的电讯运营商数量从四家减少到三家，这一竞争水平在其他国家市场曾引起监管忧虑。
和黄旗下奥地利分支去年从法国电信 手中收购Orange Austria时，不得不放弃射频频谱，并承诺允许竞争对手接入其网络。和黄由亚洲首富李嘉诚掌控。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。