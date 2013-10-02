金砖国家：10月2日股汇市收盘纵览

路透10月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高1.51点或0.15%，报997.85点。

中国股市：休市

香港股市：恒指反弹收升，和记黄埔创下约六年来最高收盘价

中国汇市：休市

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拉美股市：周三小跌，但在美国议员将就预算达成协议结束政府关门的预期下，跌幅有所缩减。巴西股市指标Bovespa指数 跌0.15%，报53,100.18点，上日创近两周最大涨幅。

拉美汇市：拉美货币上升，受美国民间就业数据疲弱和政府停摆推动

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南非股市：大致持平，投资人对于美国政府关门时间延长的担忧抵销了黄金股的涨势。Top-40绩优股指数 跌0.02%，报39,362.08点。综合指数 升0.05%，报43,967.84点。

南非汇市：兰特上涨，因投资者预期美联储推迟缩减购债

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印度股市：休市

印度汇市：休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,421.940点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.0%至786.32点。