金砖国家：10月2日股汇市收盘纵览

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透10月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高1.51点或0.15%，报997.85点。
中国股市：休市
香港股市：恒指反弹收升，和记黄埔创下约六年来最高收盘价
中国汇市：休市
============================================================================
拉美股市：周三小跌，但在美国议员将就预算达成协议结束政府关门的预期下，跌幅有所缩减。巴西股市指标Bovespa指数 跌0.15%，报53,100.18点，上日创近两周最大涨幅。
拉美汇市：拉美货币上升，受美国民间就业数据疲弱和政府停摆推动
============================================================================
南非股市：大致持平，投资人对于美国政府关门时间延长的担忧抵销了黄金股的涨势。Top-40绩优股指数 跌0.02%，报39,362.08点。综合指数 升0.05%，报43,967.84点。
南非汇市：兰特上涨，因投资者预期美联储推迟缩减购债
============================================================================
印度股市：休市
印度汇市：休市
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,421.940点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.0%至786.32点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.02%，报32.23400卢布；卢布兑欧元 跌0.29%，报43.75500卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 于春红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。