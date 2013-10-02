《美国上市公司业绩公布日程表》--10月3日

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
汤森路透10月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于10月3日(周四)公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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10月3日 BMO Q2 2014 Constellation Brands, Inc. 0.88 10 0.71
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。