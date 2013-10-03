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债券 | 2013年 10月 3日 星期四 08:12 BJT

美国政经：民主党议员称奥巴马驳回了共和党关于紧急支出配套的提案

路透华盛顿10月2日 - 美国民主党领袖表示，奥巴马总统周三回决了共和党就医疗改革进行协商的请求。共和党以协商医疗改革作为核准政府紧急支出提案的前提条件。

在与奥巴马、众议院议长贝纳(John Boehner)、共和党高层以及其他国会领导人进行了一小时商谈后，参议院民主党领袖里德表示，奥巴马向共和党人称，他不会容忍他们的策略。

众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)表示，奥巴马不会援引美国宪法的第14修正案的一个条款，自行提高举债上限。若未提高举债上限，美国到10月17日将无力再偿还债务。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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