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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 08:07 BJT

表格：上周外资买超日本股票，日本投资者买超外国债券

路透东京10月3日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在截至9月28日止的当周继续买超日本股票。

该周外资买超3,414亿日圆日本股票，此前一周为买超1,821亿日圆。

日本投资者买超外国债券，上周共计买超6,721亿日圆，此前一周为买超1,756亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资（负值代表卖超）:

股市 债市 货币市场

9月22日-9月28日 +341.4 -146.9 -431.4

9月15日-9月21日 +182.1r -725.7 +1,241.4

日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:

股市 债市 货币市场

9月22日-9月28日 -49.2 +672.1 -62.4

9月15日-9月21日 -168.3r +175.6r +18.3

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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