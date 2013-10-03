表格：上周外资买超日本股票，日本投资者买超外国债券

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京10月3日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在截至9月28日止的当周继续买超日本股票。
该周外资买超3,414亿日圆日本股票，此前一周为买超1,821亿日圆。
日本投资者买超外国债券，上周共计买超6,721亿日圆，此前一周为买超1,756亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资（负值代表卖超）:
股市 债市 货币市场
9月22日-9月28日 +341.4 -146.9 -431.4
9月15日-9月21日 +182.1r -725.7 +1,241.4
日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:
股市 债市 货币市场
9月22日-9月28日 -49.2 +672.1 -62.4
9月15日-9月21日 -168.3r +175.6r +18.3
注：r为修正值。
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。