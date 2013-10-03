《全球主要国家债券发行预告》--10月3日-10月10日

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透10月3日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/3 日本 三个月期贴现国库券 10/3 英国 标售2023年到期公债 10/3 日本 提高流动性的公债标售 10/3 西班 公债标售 牙 10/3 法国 OAT公债标售 10/7 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/8 英国 标售2019年到期的指数关联 公债 10/8 美国 三年期公债 10/8 日本 六个月期贴现国库券 10/8 日本 10年期通胀保值债券 10/8 英国 指数关联公债标售 10/9 日本 两个月期贴现国库券标售 10/9 美国 10年期公债 10/9 德国 40亿欧元 标售五年期公债 10/10 日本 三个月期贴现国库券标售 10/10 日本 30年期公债标售 10/10 美国 30年期公债 10/10 意大 公债标售 利 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 郑茵)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。