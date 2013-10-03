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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 08:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月3日-10月10日

路透10月3日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。    
        
 日期    时间   国家   规模      发行细节
 10/3           日本             三个月期贴现国库券
 10/3           英国             标售2023年到期公债
 10/3           日本             提高流动性的公债标售
 10/3           西班             公债标售
                牙               
 10/3           法国             OAT公债标售
 10/7    1350   法国             标售国库券(BTF)
 10/8           英国             标售2019年到期的指数关联
                                 公债
 10/8           美国             三年期公债
 10/8           日本             六个月期贴现国库券
 10/8           日本             10年期通胀保值债券
 10/8           英国             指数关联公债标售
 10/9           日本             两个月期贴现国库券标售
 10/9           美国             10年期公债
 10/9           德国   40亿欧元  标售五年期公债
 10/10          日本             三个月期贴现国库券标售
 10/10          日本             30年期公债标售
 10/10          美国             30年期公债
 10/10          意大             公债标售
                利               
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚；审校 郑茵)
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