美国政经：奥巴马对国会领袖强调，不谈判政府关停和提高债务上限问题

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透华盛顿10月2日 - 白宫表示，美国总统奥巴马周三在与国会领袖的会谈中强调，他不会就政府关停或提高美国债务上限的问题与共和党人谈判。
一个多小时的谈判未能取得突破，白宫随后发表声明称，奥巴马仍希望在预算僵局中“常识能够占据上风”。
“总统对国会领导人明确表示，对于国会需要采取行动以便使政府恢复运转，以及提高举债上限来偿还国会已经发生的费用，这些问题他都不预备进行谈判，“白宫表示。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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