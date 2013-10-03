美国政经：奥巴马对国会领袖强调，不谈判政府关停和提高债务上限问题

路透华盛顿10月2日 - 白宫表示，美国总统奥巴马周三在与国会领袖的会谈中强调，他不会就政府关停或提高美国债务上限的问题与共和党人谈判。

一个多小时的谈判未能取得突破，白宫随后发表声明称，奥巴马仍希望在预算僵局中“常识能够占据上风”。

“总统对国会领导人明确表示，对于国会需要采取行动以便使政府恢复运转，以及提高举债上限来偿还国会已经发生的费用，这些问题他都不预备进行谈判，“白宫表示。(完)