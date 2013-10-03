意大利政治：贝鲁斯柯尼立场突变转而支持莱塔政府，金融市场惊喜

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透罗马10月2日 - 意大利总理莱塔周三在议会赢得了信任投票。此前，面对自己中右翼党派内部的反对意见，前意大利总理贝鲁斯柯尼不再威胁推翻现政府。
贝鲁斯柯尼上演了180度大转变，表示他也会支持中左翼总理莱塔。仅仅几天前，他从莱塔内阁撤回了几名部长，引发了这场危机。
贝鲁斯柯尼表示：“尽管存在一些内部分歧，但我们已经决定支持现任政府。”此前在参议院时而火花四溅的辩论中，他不断受到指责，称他为了避免因税务欺诈指控被逐出议会而故意制造混乱。
金融市场作出正面反应。但是人们仍怀疑莱塔是否具备解决意大利经济深层次问题的能力。意大利经济正拖累着欧元区的其他国家。
在自由人民党的帮助下，即使没有发生这样惊人的转变，莱塔也料将赢得信任投票。他对贝鲁斯柯尼的让步显然非常惊讶，感到难以置信，微笑着摇了摇头。
贝鲁斯柯尼坐下之后以手掩面。这可能是他在参议院的最后几次活动之一，他的开除程序将于周五开始。随后，77岁的贝鲁斯柯尼向一天前他还批评其不可靠的莱塔投了赞成票。
稍后，他驱车离去时，遭遇了路人的起哄。
金融市场对于投票结果表示欢迎。米兰交易所的股票上涨近2%，10年期意大利公债收益率(殖利率)跌至盘中低点4.34%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别