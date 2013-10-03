《新兴市场重要经济事件预告》--10月3日-10月10日

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10月3日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在乔治华盛顿大学发表讲话，主题为全球经济(1400)。

伦敦--巴西央行总裁Alexandre Tombini发表讲话(0730)。

10月4日(五)

印度赖普尔--印度央行总裁拉詹参加当地一个会议(1035)，并向IIM Raipur的学生发表讲话(0100)。

里斯本--安哥拉央行总裁Jose de Lima Massano就促进产油经济中的贷款发表讲话。

10月7日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发展中心主办第13届国际经济非洲论坛。发表演说者有OECD秘书长葛利亚、塞内加尔总统Macky Sall、法国财政部长莫斯可维西等。

10月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行研讨会，主题为“新兴市场：恢复动能”。IMF副总裁筱原尚之和秘鲁财长Luis Miguel Castilla将发言。

华盛顿--世界银行集团举行研讨会，主题为“针对气候问题采取行动的经济依据”。世界银行行长金墉和IMF总裁拉加德将发言。

华盛顿--IMF经济顾问暨研究部主任布兰查德就世界经济展望举行新闻简布会。

雅加达--印尼央行举行理事会议。

10月9日(三)

华盛顿--20国集团(G20)副财长和央行副总裁会议(至10月10日)

华盛顿--全球金融稳定报告(GFSR)发布会，IMF金融顾问、货币及资本市场部门主任Jose Vinals出席。

华盛顿--IMF就“非传统货币政策及其跨国溢出效应”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及日本央行门官员间一夫将在研讨会上发言。

华盛顿--世界银行集团就“从贫穷到繁荣”举行研讨会。世界银行行长金墉、世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)及南非财长Pravin Gordhan将在研讨会上发言。

华盛顿--财政监测报告发布会，IMF财政事务部门主任Carlo Cottarelli与会。

华盛顿--IMF就“前沿经济体:新一代新兴市场”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿及越南央行总裁阮文平等将在研讨会上发言。

华盛顿--IMF就“赋税时代”举行研讨会。IMF总裁拉加德及乌干达财长Maria Kiwanuka将在研讨会上发言。

10月10日(四)

华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至10月11日)。

华盛顿--世界银行集团举行新闻发布会，世界银行行长金墉出席。

华盛顿--IMF举行新闻发布会，IMF总裁拉加德出席。

华盛顿--IMF就“全球经济”举行研讨会，IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹、荷兰财长迪塞尔布洛姆中国人民银行副行长易纲等将在研讨会上发言。

华盛顿--IMF就“欧洲的成长和就业政策”举行研讨会，IMF总裁拉加德将在研讨会上发言。

利马--秘鲁央行举行利率会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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