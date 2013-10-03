更新版-美国经济：波士顿联储总裁称，缩减刺激计划“为时尚早”

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
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路透10月2日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，经济成长缓慢和就业市场疲弱意味着，未来几年美国经济还需要宽松货币政策的支持。
罗森格伦表示，他“明确地强烈”支持美联储上月维持购债计划不变的意外决定，并补充称，缩减该计划“还为时尚早”。
他说，美国政府目前关门可能进一步推迟削减刺激计划，因为政府不再公布官方经济数据。
罗森格伦指出，美联储可能甚至需要等到拿到10月数据之后，再评估政府关门以及即将到来的提高政府举债上限之争所产生的影响。
“这确实推后了我们可以真正评估经济形势的时间，”他说。
“如果经济发展符合预期，那么我认为，实施的政策应包括接下来几年非常缓慢的撤出宽松举措，只有数据印证我们对实质GDP和就业市场改善的预估时，才能这样做，”罗森格伦在尚普兰湖商会(Lake Champlain Regional Chamber)表示。
罗森格伦今年在美联储联邦公开市场委员会具有投票权。
他说，6月就业数据不及预期，并称，担心长期市场利率升得太高，有可能令经济成长减缓，此外财政政策不确定性和GDP成长缓慢也是担忧因素。
“如果不是美国出现这些财政问题，如果实质GDP和就业数据比较强劲，那么9月采取一些行动是比较适当的，”他说。“取决于数据表现的政策不能总是提前明确‘发出暗示’。”
他指出，实际上，由于就业增长如此疲弱且通胀率较低，美联储这两方面的目标在2016年以前都不能实现。
“我认为，资产购买计划的调整仍要看数据表现如何，我们应努力使经济走上正轨，从而尽早实现美联储的双重使命--失业和通胀，希望到2016年会实现，”他说。
如果经济成长真的超过预期，那么美联储可以更快地撤出宽松举措，但倘若意外缓慢，“我们可以而且应该提供比当前预期更多的宽松举措。”
他说，结论就是，“如果经济改善不如预期，我们不应缩减货币宽松政策。”(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别