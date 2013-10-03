《全球重要经济事件一览表》--10月3日-10月10日

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10月3日(四)

美国圣地亚哥--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加州大学圣地亚哥分校的经济学圆桌会议活动上讲话(1500)。

美国达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔出席南方卫理公会大学的“不确定性的原因和宏观经济后果”会议，将参加“不确定性对经济复苏的影响”的讨论(1715)。

美国小石城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在Stephens Inc.CEO峰会上介绍经济状况(2130)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储银行的人力资本研究中心大会上致欢迎词，主题为“美国就业市场近期发展：分析和政策反应”(1700)。

圣路易斯--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在圣路易斯联储银行举办的“21世纪的社区金融业”大会上讲话，主题为“社区金融业：把研究与政策联系起来”(1730)。

柏林--欧洲央行执委科尔在图卢兹经济学院讲话，主题为“货币政策新规定：央行仍然是最后的借款方？”(1500)。

东京--日本央行将举行为期两天的货币政策会议(至10月4日)。

10月4日(五)

美国小石城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在中阿肯色州风险管理协会介绍最新经济情况(1230)。

美国巴尔的摩--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在经济教育委员会(Council of Economic Education)第52届年会上就“作为重要金融决策的人力资源投资”发言(1630)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在一讲座上致欢迎词(1315)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在上述讲座中发表讲话(1430)。

美国布卢明顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策战略”发言(1745)。

阿姆斯特丹--欧洲货币与金融论坛(SUERF)与荷兰央行、荷兰合作银行共同举办会议。荷兰央行总裁克诺特将发表讲话。

里斯本--葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)参加第13届葡语国家央行里斯本会议。

10月7日(一)

德国波茨坦--欧洲央行执委亚斯穆森在东德储蓄银行学院(East German Savings Bank Academy)活动上讲话(0930)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发展中心主办第13届非洲国际经济论坛。发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚、塞内加尔总统Macky Sall、法国财长莫斯可维西、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、尼日利亚央行总裁Mallam Sanusi Lamido Sanusi和塞内加尔财长Amadou Kane。

10月8日(二)

美国约翰斯敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在约翰斯敦商会的全国经济前景和货币政策大会上，就经济前景和货币政策讲话(1630)。

美国匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就经济和货币政策发表讲话。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)经济顾问暨研究部主任布兰查德举行关于全球经济前景的新闻发布会。

华盛顿--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在彼得森国际经济研究所发表演讲，主题为“协调瑞士的最低汇率和经常帐盈余”。

10月9日(三)

华盛顿--二十国集团(G20)财长和央行总裁代表会议(至10月10日)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举办主题为“非常规货币政策及其跨国溢出效应”的研讨会。IMF第一副总裁利普顿、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、日本央行助理总裁门间一夫将在会上发表演讲。

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与国际货币基金组织(IMF)“非常规货币政策及其跨国溢出效应”研讨会的小组讨论(1400)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月货币政策会议记录(1800)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至10月10日)。

美国剑桥--欧洲央行总裁德拉吉在哈佛大学做演讲(2200)。

日本松江--日本央行副总裁中曾宏将发表讲话。

10月10日(四)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至10月11日)。

伦敦--英国央行宣布利率决定。

纽约--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在纽约经济俱乐部讲话。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行“全球经济”研讨会。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆以及中国人民银行副行长易纲。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德为第38届圣路易斯联储银行秋季年会致开幕词(1345)。

美国博伊西--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在当地企业和社区领袖午宴上讲话(1830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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